Negotovost in strah

V nadaljevanju preberite:

»Veselimo torej se, mlada nam je duša, po prijetnostih mladosti, po nadložni bo starosti vse nas krila ruša,« pravi maturantska himna Gaudeamus igitur. Po več kot letu dni v pandemičnem objemu vsi skupaj ugotav­ljamo, da je življenjskih prijetnosti ostalo zelo malo. Tudi ali še posebej za mlade. Generacija letošnjih maturantov je med tistimi, ki so v spopadu s pandemijo potegnili krajši konec. Odpadli so veliki dogodki, kot sta maturantski ples in izlet, najlepše obdob­je mladosti pa so namesto v družbi vrstnikov preživeli med štirimi stenami svojih sob.