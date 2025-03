Nemirna sila ob Bosporju

V nadaljevanju preberite:

Sredi prejšnjega tedna je policija pridržala in v nedeljo še uradno aretirala Ekrema İmamoğluja, župana več kot 15-milijonske turške metropole Istanbula. Obtožujejo ga korupcije, izsiljevanja, podkupovanja, pranja denarja in podpiranja terorizma, konkretno prepovedane Kurdske delavske stranke. Ker je 54-letni İmamoğlu edini pravi izzivalec predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, že več kot dve desetletji vse bolj absolutnega gospodarja Turčije, velika večina v teh obtožbah ne vidi drugega kot strah absolutista pred nekom, ki bi mu lahko končno vzel mero. Skupaj z istanbulskim županom so pridržali še približno sto političnih nasprotnikov predsednika.

Kaj se dogaja v regionalni sili, razpeti med Evropo in Azijo?