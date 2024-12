Nesprejemljivo zaslužkarstvo z vodo iz pipe

V nadaljevanju preberite:

V novem zakonu o gostinstvu, ki so ga obravnavali letos poleti, je navedeno, da morajo vsi gostinski obrati in drugi prostori za gostinstvo, priključeni na javno vodovodno omrežje, svojim gostom nuditi pitno vodo iz pipe. Posreči jo morajo v kozarcih za večkratno uporabo, pri čemer lahko obračunajo tudi postrežnino. Z drugimi besedami: voda iz pipe mora biti na voljo, ni pa nujno, da je zastonj. »Pozivamo vlado, da z ustreznim predpisom zagotovi brezplačen dostop do vode iz pipe v gostinskih obratih ter prepreči zaračunavanje postrežnine. V nasprotnem primeru bi imeli gostinci proste roke glede cene vode iz pipe, ki bi lahko znašala nekaj centov ali celo nekaj evrov. Zaslužkarstvo z vodo iz pipe je popolnoma nesprejemljivo, še posebej v Sloveniji,« so zapisali na ZPS.

Ko smo jih prejšnji teden vprašali, kaj se trenutno dogaja s tem pozivom, so odgovorili, da »je v mirovanju« in da imajo podporo ministrstev za kulturo ter naravne vire in prostor, z ministrstva za gospodarstvo pa so jim zagotovili, da bodo obravnavali predlog o zaračunavanju postrežnine. »Ne vemo, kdaj se bo to zgodilo. S trenutnim stanjem nismo zadovoljni – zadovoljni bomo šele takrat, ko bo zaračunavanje postrežnine zakonsko prepovedano,« so še dejali.