Neuničljiva, nepremagljiva, najboljša

Prodala je več kot sto milijonov plošč, uvrščajo jo med sto najboljših glasbenikov vseh časov, toda njen največji življenjski dosežek je najbrž ta, da se ni ustavila, dokler njena pogosto tragična življenjska zgodba ni dobila pravljičnega konca. Od nasilnega moža je odkorakala z manj kot dolarjem v žepu in ustvarila imperij. Nadeli so ji vzdevek kraljica rock'n'rol­la in resnično si ga nihče ne zasluži bolj kot dama z neizčrpno življenjsko silo in jekleno voljo, ki prav danes praznuje 83. rojstni dan.