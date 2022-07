Nevarni kulti Daljnega vzhoda

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je bil 8. julija v mestu Nari ubit bivši japonski premier Šinzo Abe, atentator Tecuja Jamagami pa je izjavil, da je to storil zato, ker je bil bivši premier povezan z munisti, ki jim je njegova mati dala toliko denarja, da sta bankrotirali tako družba, ki jo vodila, kot celotna njihova družina, se je pozornost znova usmerila k takšnim skupinam, ki jih je po vsem svetu več sto tisoč. Večina teh organizacij je delovala benevolentno.

Ko se je pojavil Aum Šinrikjo (v prevodu »najvišja resnica«), pa se je Japonska soočila ne le z nevarnimi posamezniki, kot je bil ustanovitelj in vodja kulta Šoko Asahara, temveč tudi s poraznim dejstvom, da so v Aum vstopali izobraženi ljudje, uspešni poslovneži, odvetniki in zdravniki. Vsi so težili k rešitvi pred neposredno apokalipso in vsi so potrjevali trditev Georgea Orwella, da so »nekatere ideje tako nore, da lahko vanje verjamejo edino intelektualci«.