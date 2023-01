Njihov edini zločin je poskus boljšega življenja

V nadaljevanju preberite:

V filmu Ofsajd (2006) skupina iranskih nogometnih navdušenk poskuša priti na tribune teheranskega stadiona, kjer Iran in Bahrajn merita moči v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Zamaskirajo se v moške, a zaman. Pri nedovoljenem početju – zakoni te islamske republike ženskam prepovedujejo obiskovanje javnih moških športnih prireditev – jih zalotijo varnostniki in jih pridržijo v notranjih prostorih stadiona.

Iranski režiser Jafar Panahi je Ofsajd zastavil kot komedijo, zato v nadaljevanju navijačice mučijo tudi tako, da morajo poslušati komentiranje vojaka, ki nima pojma o nogometu. A povod za film ni bil nič kaj komičen. Po islamski revoluciji 1979 se je položaj žensk v Iranu bistveno poslabšal. Čeprav so sčasoma pridobile dovoljenje za ogled večine športnih prireditev, je nogomet ostal neosvojljiva trdnjava. To je od blizu izkusil tudi Panahi. S hčerko si je hotel v živo ogledati nogometno tekmo, a so ji redarji prepovedali vstop. Četudi jih je nato pretentala in se očetu pridružila na tribuni, mu je neprijetna izkušnja dala misliti.