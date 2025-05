V članku preberite:

Od 5. do 7. maja se bo na povabilo Mladinske knjige v Sloveniji mudil Norman Ohler, nemški novinar in pisatelj, ki ga poznamo po uspešnicah Popolna omama in Harro in Libertas. V prvih dveh delih se je posvečal predvsem obdobju pred in med drugo svetovno vojno, v novi knjigi LSD za mamo, ki je pravkar izšla tudi v slovenščini, pa raziskuje vlogo psihedelikov v družbi po drugi svetovni vojni.