Odnos do živali je odsev našega (ne)znanja

Marjan Žiberna je o živalih pisal že za revijo National Geographic, pred kratkim pa je pri založbi Litera izšla njegova nova knjiga Nesojena kučma, v kateri je poljudno, a nikakor ne površno, in ponekod humorno, a nikakor ne pretenciozno, nanizal osem besedil o živalih, ki so ga nagovorile v različnih življenjskih obdobjih. Pisatelj in novinar, ki se je v letu 2022 z romanom Dedič uvrstil v kresnikovo peterico, leto poprej pa kot soscenarist filma Divja Slovenija prejel nagrado orion, uvodoma citira francoskega nobelovca Anatola Francea: »Dokler človek ne vzljubi živali, del njegove duše ostaja neprebujen.« Matjaž Fuchs, ki je Nesojeno kučmo opremil z ilustracijami, pa je branje razumel tako, kot si avtor želi, da bi ga razumeli tudi bralci: malo za šalo, malo zares.