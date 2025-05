V nadaljevanju preberite:

Direktorica podjetja Interzero Slovenija darja Figelj je edina ženska na vodilnem položaju v slovenski industriji ravnanja z odpadki, sektorju, ki je na presečišču med zakonodajo, inovacijami in milijonskimi interesi. Pogovarjali smo se na mednarodni konferenci Unwasted v Opatiji, kjer so se na enem odru srečali svetovi nuklearne energije, mode, ribištva, avtomobilizma in trajnostnega podjetništva.