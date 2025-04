Kadar zmanjka besed, spregovorijo broške

V nadaljevanju preberite:

Olga Košica, priznana oblikovalka nakita in idejna vodja že četrtega Slovenskega tedna nakita z mednarodno oznako SIJW 2025 poudarja, da je ta v prvi vrsti namenjen izobraževanju. Vključuje gostovanja in predstavitve naših in tujih umetnikov, šolske in študentske razstave, predavanja, okrogle mize in tečaje oziroma delavnice, tudi brezplačne. Osrednja razstava v Ljubljani nosi naslov Energija/Energy, izolska Veselje/Allegria, tista v Slovenj Gradcu pa Harmonija/Harmony. Tam so pri oblikovanju nakita stavili na izključno avtohtone, v Sloveniji najdene materiale.