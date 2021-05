Osnova je zaupanje

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji po podatkih statističnega urada pod pragom tveganja revščine živi 41.000 otrok in mladostnikov. Tisočim že desetletje pomagajo s projektom Botrstvo. Zamislila si ga je gospodarstvenica, strokovnjakinja za marketing Milena Štular, poteka pa pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. Ob desetletnici Botrstva so v torek v atriju ljubljanske mestne hiše odprli razstavo, na kateri predstavljajo nekatere uspešno končane in nekatere še trajajoče zgodbe otrok in mladostnikov – ter z njimi povezanih predmetov –, ki so jim pomagali na poti v boljše življenje.



Čeprav spada Slovenija med razmeroma razvite in bogate države z za zdaj razmeroma delujočim socialnim sistemom, se zgodi, da nekateri padejo skozi socialno sito. Na srečo je Slovenija tudi solidarna družba, kjer so številni pripravljeni pomagati tudi prek tega, kar jim za delovanje sociale vzame država. Eden najbolj znanih in gotovo najuspešnejših dobrodelnih projektov je Botrstvo.