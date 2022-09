Peter Kuder: Pravi trenutek za Hollywood

V nadaljevanju preberite:

Postati del celovečerca, čeprav po poklicu nisi igralec, ni majhna stvar. Še sploh, če je film tudi kandidat za tujejezičnega oskarja. To se je zgodilo klarinetistu, profesorju in dirigentu Pihalnega orkestra Svea Zagorje Petru Kudru in njegovim kolegom v godbi, saj so del tragikomičnega filma Orkester. Na pogovoru sva se dobila tik pred vajo v Cankarjevem domu, kjer je imel zvečer nastop v okviru projekta ljubljanskih poklicnih orkestrov z naslovom Sedem trobent apokalipse.