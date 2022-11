Poanta je, da svet spremeniš na svojem dvorišču

V nadaljevanju preberite:

Dolgo smo se spraševali, kdo tiči za likom primorskega gangsta raperja Smaal Tokka, ki so mu mnogi očitali neresnost. Na sceno je namreč stopil s parodijami tega glasbenega žanra, a je spoznal, da parodija ne more biti nikoli tako trapasta kot naslovljeni originali. Zaoral je po svoje, v primorski novorečni mešanici, razkrilo pa se je, da ima Smaal Tokka na avtopilotu in ga po potrebi vključi, pri čemer mu pade IQ, umetniški vodja SNG Nova Gorica Marko Bratuš. Najbolje se počuti v drugi vrsti življenjskega parterja in opozarja, da je naš izvirni greh pomanjkanje poštenega pogleda nase.