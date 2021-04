Pogovori s samim seboj

Nekateri vidijo svoje neprijet­no čustvo kot problem, ki ga ne povezujejo z nekim negativnim dogodkom ali stanjem v zunanjem svetu. Drugi povezujejo čustva in problem, vendar vidijo to povezavo izkrivljeno: nekateri ne prepoznajo svoje odgovornosti in vedno obtožujejo druge ali okoliščine, drugi vedno mislijo, da so sami krivi za nekaj, kar je krivda drugega.Ravno zaradi vsega naštetega je dobro, da se človek, ki se slabo počuti, o svojih občutkih in okoliščinah, ki so jih izzvale, pogovori z nekom, ki mu je blizu. Kaj pa, če človek nima nikogar, ki bi se mu zaupal, ali ne želi svojih čustev in intimnih razmišljanj deliti z drugimi?