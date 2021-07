Pojdi z menoj v toplice …

V nadaljevanju preberite:

Se še spomnite neuradne himne slovenskega zdraviliškega turizma, pesmi skupine Mi2, ki njemu obljublja močne roke, njej pa malo manjšo rit? Slovenija je izredno bogata s termalnimi vrelci, zdravilišča pa so že desetletja eden od stebrov slovenskega turizma in po kakovosti primerljiva z najrazvitejšimi evropskimi turističnimi destinacijami. Zaradi pandemije so utrpela velikansko izgubo, od katere si ne bodo opomogla še leta, je napovedal direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Iztok Altbauer. Pravi čas je torej, da domači gostje preverimo, ali obljube štajerskih rockerjev držijo. Četudi ste med srečneži, ki so s svojo postavo povsem zadovoljni, vas bodo z bogatim programom nedvomno prepričali.