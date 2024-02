Poti občutenja in ljubezni

V nadaljevanju preberite:

Letos tri desetletja praznuje Zavod za gozdove Slovenije, še dvajset let več pa je minilo, odkar so pri nas nastale prve gozdne učne poti. Danes imamo sedemsto tematskih poti v dolžini 5600 kilometrov, gozdnih učnih poti je približno 140. Gozd je okolje rekreacije, sprostitve, turizma in izobraževanja, v njem smo gostje. Naj tematska pot lanskega leta je Risova na Kočevskem.