Požiralec ekipnih kolegov proti energičnemu veteranu

V nadaljevanju preberite:

Svet je cirkus in enako velja za šport. Svet formule 1 ponuja pester nabor adrenalinskih žonglerjev, klovnov in »divjih zveri«. V Londonu so v torek s prireditvijo administrativno že odprli sezono 2025 svetovnega prvenstva v formuli 1, uvodna dirka pa bo 16. marca v avstralskem Melbournu. Nizozemec Max Verstappen bo napadal peti zaporedni naslov najboljšega dirkača na planetu, 40-letni Britanec Lewis Hamilton pa bo sedmim naslovom prvaka, toliko jih ima tudi Michael Schumacher, skušal dodati novega, rekordnega osmega, tokrat za volanom dirkalnika pri novi ekipi Ferrari. Več zanimivosti pred novo sezono preberite v članku.