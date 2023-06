Pravite, da sem prastar? Jaz pravim, da sem moder

V nadaljevanju preberite:

Prvi je osredotočen, izkušen, pronicljiv ter fizično in psihično vzdržljiv. Drugi težko hodi, ima težave z ravnotežjem in spominom, deluje zaspano in govori komaj slišno. Ti zelo različni osebi sta združeni v aktualnem predsedniku Združenih držav Amerike Joeju Bidnu. Januarja 2021, ko je zaprisegel, je bil najstarejši predsednik v zgodovini države. Zdaj se podaja proti drugemu mandatu leta 2024.

Ni torej presenetljivo, da po raziskavah javnega mnenja Američane, tudi volivce demokratov, glede njihovega aktualnega in morebiti prihodnjega predsednika najbolj skrbi njegova starost. Biden sam poudarja, da je vprašanje njegove starosti legitimno. Na aprilski večerji dopisnikov iz Bele hiše je zbrane novinarje vprašal: »Pravite, da sem prastar?« in kar sam odgovoril: »Jaz pa pravim, da sem moder.«