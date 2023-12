Prazniki po Mozartovih taktih

Adventni sejmi, stojnice s kuhanim vinom in punčem, ki poženeta kri v lica, z lučkami osvetljene mestne ulice – vse to naznanja najbolj čaroben del leta, božično-novoletne praznike, veseli december. Na avstrijskem Solnograškem so letos z adventom pohiteli, veseli december so zamaknili že kar v sredino novembra, tako da smo se lahko prazničnega vzdušja v Salzburgu in okoliških mestecih naužili že prejšnji konec tedna, ko je deželo pokril prvi sneg.

Kaj lahko pričakujete v avstrijski deželi, od Slovenije oddaljene za nekaj ur vožnje?