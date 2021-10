Premagati sebe

V nadaljevanju preberite:



Ljudje velikokrat mislijo, da je vsak človek sestavljen »iz enega dela«. To pomeni, da verjamejo, da je človeško bitje celota, ki deluje vedno na isti način, ki je ves čas dosledna sama sebi. Ko izhajajo iz te predpostavke, dojemajo nekoga kot dobrega ali slabega, pri čemer predvidevajo, da se bo, ker je »tak in tak«, vedno obnašal enako. Če je nekdo dober, pričakujejo, da bo vedno dober, in če je slab, da bo tak tudi ostal.



To črno-belo prepričanje o posameznikovi naravi imamo iz otroštva. Pozneje odkrivamo, da so človeška bitja v resnici veliko bolj kompleks­na – sestavljena iz več različnih delov. Ti deli osebnosti vstopajo v medsebojne interakcije in obnašanje osebe v resničnem svetu je rezultat teh interakcij.