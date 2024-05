Prijateljstvo po ultramaratonsko

V nadaljevanju preberite:

Zgodovina športa pomni ogromno velikih rivalstev, a še več tesnih prijateljstev. Da se ta dva pojma ne izključujeta, priča tudi zgodba o dveh ultramaratonskih legendah, Yiannisu Kourosu in Dušanu Mravljetu. Razstavo o njunem dolgoletnem prijateljstvu si bo mogoče v sklopu največjega slovenskega ultratekaškega dogodka Slo12run ogledati med prvim in tretjim junijem v kranjskem baru Mitnica, oba pa sta nekaj misli o športu, tekmovalnosti in tovarištvu strnila tudi za naš časopis.