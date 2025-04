Danes bodo v rimski baziliki Marije Snežne pokopali Jorgeja Maria Bergoglia, papeža Frančiška.

Poleg »revolucionarni« so mediji Frančiška poimenovali ljudski in pop papež. Cerkev je spustil z višav in jo spet približal navadnim ljudem, in to mu priznavajo tudi tisti, ki sicer menijo, da od njegovih napovedi o reformah ni ostalo veliko oziroma je z njimi obstal na pol poti.