Zadnje papeževe besede so bile namenjene njemu

Negovalec Massimiliano Strappetti je bil poleg papeža Frančiška na dan njegovega odpusta iz bolnišnice Gemelli in tudi ob njegovem zadnjem nastopu v javnosti na velikonočno nedeljo. Obenem je bil zadnja oseba, s katero je papež govoril, preden je padel v komo. Jorge Mario Bergoglio se mu je zahvalil, da ga je pripeljal na Trg svetega Petra, nato pa pomahal v slovo in za vedno zaspal, poroča italijanski dnevnik il Fatto Quotidiano.

»Misliš, da mi bo uspelo?« je papež vprašal Strappettija, preden je šel med ljudi. Ta ga je pomiril. Frančišek je nato okoli 15 minut mahal množici in blagoslavljal dojenčke iz papeškega vozila, ki so ga obkrožali številni varnostnik. i»Hvala, ker ste me pripeljali nazaj na trg,« se je po poročanju vatikanskega spletnega portala Vatican News zahvalil svojemu negovalcu po zadnji vožnji s papamobilom.

Pred štirimi leti je papež sam razkril, da ga je prav Strappetti spodbudil k operaciji debelega črevesa, ki mu je rešila življenje. »Nisem se hotel odločiti za operacijo: prepričal me je Strappetti,« je Frančišek razkril med zasebnim srečanjem s svojimi brati jezuiti. Od tega trenutka je Strappetti postal prvi »osebni zdravstveni pomočnik«, vlogo, ki jo je papež želel formalizirati leta 2022.

V javnosti o 56-letnem Massimilianu Strappettiju ni veliko znanega. Kot poročajo pri il Fatto Quotidiano, je negovalec poročen, navijač rimskega nogometnega kluba Lazio in močno vključen v prostovoljno delo z najranljivešimi skupinami prebivalstva, za katere se je zelo zavzemal tudi preminuli papež.

Strappetti je ostal ob papežu Frančišku vseh 38 dni hospitalizacije zaradi pljučnice in štiriindvajset ur na dan med okrevanjem v Casa Santa Marta. Dan pred veliko nočjo je bil del ekipe, ki je v baziliki svetega Petra pregledala »pot«, po kateri naj bi šli naslednji dan, ko se je Frančišek pojavil iz Loggie delle Benedizioni.

Truplo papeža Frančiška so nesli v krsti v baziliko svetega Petra v Vatikanu. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Zdravstveno stanje papeža se je poslabšalo v ponedeljek okoli 5.30 zjutraj. Več kot uro pozneje je s postelje pomahal Strappettiju, kar spletni portal opisuje kot gesto v slovo, nato pa je padel v komo.

Frančiška, ki je Katoliško cerkev vodil 12 let, so razglasili za mrtvega ob 7.35. Iz mrliškega lista, ki ga je Vatikan objavil v ponedeljek zvečer, je razvidno, da je umrl zaradi možganske kapi, ki je povzročila komo in nepovratno odpoved srca in ožilja. Pogreb papeža bo v soboto, na njegovo željo ga bodo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.