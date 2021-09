Primož Forte: Vesel sem, da pri teh letih še vedno presenečam

V članku preberite:

Slovenski televizijski publiki se je Primož Forte usedel v srce kot Gušto iz ene najbolj priljubljenih domačih serij Ena žlahtna štorija in ta simpatični lik se ga še kar drži. A dramski igralec je vajen predvsem gledaliških desk, že 17 let je nam­reč član Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Nasmejani Ljubljančan se je navzel pojoče primorske govorice in si dom ustvaril blizu Divače, 8. septembra pa bo v Siti teatru v Ljubljani s soigralci nastopil v sveži predstavi Čudovita, ki jo je napisal Jure Karas.