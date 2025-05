Princ teme

V nadaljevanju preberite:

Ameriški trobentač in skladatelj Miles Davis je eno največjih imen v zgodovini jazza in popularne glasbe sploh, njegova kultna plošča Kind of Blue pa je najbolje prodajana jazzovska plošča vseh časov. Nikoli ni maral oznake glasbena legenda. »Legende so starčki, ki si pri hoji pomagajo s palico, jaz pa še vedno ustvarjam glasbo,« je nekoč dejal.

»Leto po mojem rojstvu je St. Louis udaril hud tornado in raztreščil vse. Zdi se, kot da se spomnim nečesa o tem – nečesa na dnu svojega spomina. Mogoče imam zato včasih tak temperament; ta tornado je v meni pustil nekaj svoje silovite ustvarjalnosti. Morda je pustil nekaj svojih močnih vetrov. Veste, da igraš trobento, potrebuješ močan veter. Verjamem v skrivnost in nadnaravno in tornado je zagotovo skrivnosten in nadnaraven,« piše v avtobiografiji.