Puška in strelec se zlijeta v eno

Do paraolimpijskih iger v Tokiu, največjega letošnjega tekmovanja za športnike invalide, nas loči še dober mesec. V preteklosti so športniki invalidi več kot dostojno zastopali domovino in redno osvajali kolajne. Zelo pogosto so nas razveseljevali strelci in nekaj podobnega gre pričakovati tudi letos. Čeprav so napovedi zaradi specifičnih razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, nekoliko nehvaležne, bo med glavnimi slovenskimi aduti za odličja v Tokiu spet strelec Franček Gorazd Tiršek.