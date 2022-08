Radoživi Boris je redek ptič

V nadaljevanju preberite:

Na začetku prihodnjega meseca bo znano, kdo bo vodil britansko konservativno stranko in s tem vlado njenega veličanstva Elizabete II. Do takrat bo prvi minister ostal Boris Johnson, ki je zaradi neprestanega kršenja pravil o prepovedi druženja med strogimi zaprtji zaradi pandemije covida-19 in drugih nepravilnosti na začetku prejšnjega meseca odstopil s čela vladajoče stranke – kar v Združenem kraljestvu neizbežno pomeni tudi s čela vlade. Še pred koncem mandata pa si je prejšnji teden privoščil zapoznele medene dneve v Sloveniji.

Slovenija ni tako vajena obiskov znanih osebnosti, kot jih je na Hrvaškem (predvsem) Dalmacija. A kdaj pa kdaj se kakšna le znajde tu. V članku opisujemo nekaj takšnih obiskov.