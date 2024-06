Raper, ki je bil milijarder

V nadaljevanju preberite:

Vse glasbene zvrsti imajo svoje najbolj bleščeče zvezde, ikone, vendar najbrž nobena nima tako kontroverznih kot ameriški rap. In eden najbolj kontroverznih med njimi je gotovo Kanye West. Čeprav bo od njegove zadnje koncertne turneje kmalu minilo osem let, je od takrat izdal tri studijske albume, a pozornost še bolj ohranja z bizarnim, za marsikoga norim vedenjem, s katerim mu je poleg vsesplošnega zgražanja uspelo za štiri petine zmanjšati nekoč v evre preračunano kar 1,85 milijarde vredno premoženje. A brez skrbi, ne živi iz rok v usta, saj ima po oceni revije Forbes v denarju, nepremičninah in glasbenih pravicah še vedno vsaj 370 milijonov evrov rezerve.

Kako je raper, ki v nasprotju z večino kolegov ne izvira iz revnih, zaradi kriminala in mamil propadajočih delov ameriških velemest, prišel do milijardnega premoženja, in kako ga je večino izgubil?