Rečem to, kar si ljudje tako ali tako mislijo

V nadaljevanju preberite:

Milenijec, po izobrazbi inženir računalništva in informatike, je veliko pozornosti prvič požel pred petimi leti kot youtuber z videom 10 najbolj bednih slovenskih komadov. Mojster črnega humorja je lani ustvaril prvo avtorsko predstavo, prav kmalu pa ga bo mogoče videti na tradicionalnem festivalu stand up komedije Panč na Ljubljanskem gradu. V pogovoru je med drugim odgovoril na vprašanje, ali se mu zdi, da je bil včasih do oblastnikov bolj kritičen.