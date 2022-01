Andrej Težak - Tešky & Maja Monrue: On piše po prepiru, ona po seksu

V nadaljevanju preberite:

Maja Monrue je na temo sreče in zadovoljstva pred kratkim izdala svojo drugo knjigo, Andrej Težak - Tešky pa je sredi pisanja prvenca – ljubezenskega romana. Obiskala sem ju v hiši na Kodeljevem v Ljubljani, kjer Tešky, tudi oče festivala Panč, ki letos praz­nuje 15 let, živi s svojo navihano psičko Reo. Prijazno kosmatinko je rešil iz slabih razmer. V iskrenem in iskrivem pogovoru sta nam Andrej in Maja med drugim zaupala, kako sta se spoznala na Dunaju, kjer je Maja živela osem let. Tešky, ki je študiral obramboslovje, je razložil, zakaj Slovenci suženjstva nimamo v genih, temveč zgolj v zgodovini, prav tako je prepričan, da so Avstrijci bolj ubogljivi kot mi.