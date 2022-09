Vid Valič: Ona je vedela, da sem jaz pravi zanjo

V nadaljevanju preberite:

Vid Valič je videti prav spokojen in zadovoljen. Pravzaprav zaljubljen. Kot pravi, je del srečnega trojčka, ki ga sestavlja s partnerico in njuno dojenčico. Ob limonadi in kavi z ledom sva se pogovarjala na sončen dan v prvem nadstropju kavarne tik ob Ljubljanici. Med drugim je potrdil, da se, kar zadeva politično agendo, umetniki in komiki večinoma res nagibajo bolj levo, ter nam zaupal, kako sta se našla z njegovo drago, ki je prva napovedala, da se bosta nekoč poročila.