Ritualni red ob smrti je velika žrtev sodobnega življenja

V nadaljevanju preberite:

Pri Mladinski knjigi je nedavno izšla razkošna in zajetna knjiga Od imena do spomina. Njen avtor Ambrož Kvartič, ki se na oddelku za etnologijo na filozofski fakulteti posveča predvsem sodobni pripovedni folklori, redno pa sodeluje tudi z RTV Slovenija, nas v knjigi, ki je bila na Slovenskem knjižnem sejmu izbrana med najboljše knjige leta, seznanja z obredi, šegami in navadami, ki so spremljali in še spremljajo naše življenjske mejnike od zibelke do groba.