Rok Predin: Vsak ima v sebi svojo Muco copatarico

Kot animator niza odmevna sodelovanja z velikani glasbene industrije od Beatlov do Rolling Stonesov, zdaj pa predstavlja projekt, na katerega je, kot pravi, najbolj ponosen. Ne, to ni sodelovanje z Bobom Dylanom, ampak desetminutni animirani film Muca copatarica, ki je nastal natanko 65 let po izidu kultne pravljice Ele Peroci. V Ljubljani so ga prvič prikazali ravno na dan, ko je avtorica ilustracij v knjigi Ančka Gošnik Godec praznovala 97. rojstni dan.