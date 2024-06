Ronaldo je zvezda, a le eden je Eusebio

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca na evropskem prvenstvu v Nemčiji uspešno nastopa, nagrada je bila uvrstitev v osmino finala. Tam se bodo varovanci Matjaža Keka v ponedeljek ob 21. uri v Frankfurtu pomerili s Portugalsko, evropskim prvakom iz leta 2016. Slovenija in Portugalska sta se doslej pomerili le enkrat, še to letošnjega marca v Stožicah, ko so gostitelji slovite Portugalce s Cristianom Ronaldom na čelu (presenetljivo) ugnali z 2:0. Ali bo presenečenje tudi zdaj, bomo videli, zanimivo pa je, da portugalski žogobrcarji denimo na svetovnih prvenstvih nimajo toliko uspeha kot na starocelinskih, kjer so leta 2004 doma igrali tudi v finalu. Najvišja uvrstitev na mundialih je tretje mesto leta 1966, ko so Luzitanci tudi prvič nastopili na SP.