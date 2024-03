S Staretom večji užitek, a težje

V nadaljevanju preberite:

Vodja planiškega nordijskega skakalnega centra, skakalni funkcionar, tehnični delegat in strokovni komentator, ki se načeloma vsako jutro iz Kranja pelje v Planico, o prihodnosti letenja, dolgih letih komentiranja z Andrejem Staretom, ženskih skokih in norveških puhlicah, veličastju slovesa od Petra Prevca in eksploziji njegove sestre Nike.