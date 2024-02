Šampion z jasnimi mislimi in nabrušenim jezikom

V nadaljevanju preberite:

Peter Prevc ne sodi med medijske poražence. Prav nasprotno, je veliki zmagovalec. Še enkrat več je uprizoril učno uro o tem, kakšni naj bi bili skoraj idealna podoba in osebnost športnega junaka, gospoda. »Tajming« napovedi tekmovalnega slovesa je bil zares odličen in ne bi mogel biti bolj primeren. Kot se za šampiona, športnega junaka, ljubljenca navijačev, soproga in očeta spodobi.Petra Prevca bomo kmalu pogrešali tudi novinarji. Tisti, ki pokrivajo smučarske skoke, še najbolj, čeprav jim pošteno zavidam. Toliko zanimivih govornikov, ki imajo »jajca« in drznost za jezikanje z vsebino, kot jih premorejo v smučarskoskakalni družini, vključujoč najbolj navihane Prevčeve, redko najdeš v slovenskem športu. Najbrž je kar veliko resnice v tem, da zato, ker jih ni nič strah. Prav veliko ni bilo treba drezati vanje, da bi dobili žmohten odgovor. Da, so peklenščki. V pozitivnem pomenu.