Škotski šef ima ključ do srca portugalskega vraga

V nadaljevanju preberite:

​Ljubezenska zgodba med sirom Alexom Fergusonom in Cristianom Ronaldom se je začela tiste usodne noči v Lizboni, ko je Ronaldo še kot član Sportinga na prijateljski tekmi tako navdušil legendarnega trenerja in njegove takratne varovance, da so se v približno 48 urah dogovorili za prestop. Med Škotom in takrat še precej sramežljivim Portugalcem se je hitro spletla posebna vez. »Zame je kot nogometni oče,« je po tem, ko si je pred dnevi vnovič nadel dres rdečih vragov, povedal Ronaldo. Otoški mediji ne dvomijo, da je ključno vlogo pri njegovem povratku na Old Trafford odigral ravno legendarni trener, ki je nekoč, da bi prepričal karizmatičnega francoskega napadalca Erica Cantonaja, sedel na motor in ga »ulovil« sredi Pariza.