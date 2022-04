Slab igralec in še slabši glasbenik, ki služi milijone

V nadaljevanju preberite:

Tako kot vsi filmski žanri ima tudi akcijski svoje zvezdnike, ker so akcijski filmi na vrhu priljubljenosti, pa so glavni igralci v njih največji filmski zvezdniki. Če je akciji, vsaj na Zahodu, kjer je dominantna produkcija v kalifornijskem Hollywoodu, v večini 80. let 20. stoletja suvereno vladal dvojec Sylvester Stallone in Arnold Schwarzenegger, so se jima konec stoletja pridružili novi, sveži obrazi. Med njimi je bil Steven Seagal, ki je tudi eden najbolj zaslužnih, da so se filmi z borilnimi veščinami iz precej obskurne podzvrsti akcije prebili v ligo blockbusterjev.