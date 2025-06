Slovenci hujšamo veliko ceneje kot Američani

V nadaljevanju preberite:

Ljudje smo nagnjeni k iskanju hitrih rešitev, tudi pri doseganju idealne telesne teže. Do pred kratkim so bili tisti nezadovoljni obsojeni na mučne diete, telesno vadbo, neučinkovita zdravila ali celo srhljive operacije za zmanjšanje želodca, pred manj kot desetletjem pa se je pojavila čudežna rešitev. Sliši na ime ozempic. Zanimivo je, da je cena vitkosti v ZDA celo dvajsetkrat višja kot pri nas.

Kaj so ozempic in podobna zdravila, za kaj se uporabljajo, kdo jih dejansko uporablja in koliko stanejo v ZDA in koliko pri nas?