Slovenci v politiki so nekaj tako žalostnega, da je to že katastrofa

V nadaljevanju preberite:

»Poslušaj, Bernarda, sem v velikem dreku. Jane po treh mesecih ne morem kar ukiniti. Pojdi tja za par mesecev, da ne bo nihče mogel reči, da sem čisto takoj obupal.« S temi besedami je Mitja Gorjup, takratni odgovorni urednik Dela, Bernardo Jeklin zvabil v revijalno čtivo. Iz revije na robu propada je ustvarila zgodbo o uspehu, redno so prodajali po 150.000 izvodov, ustanovila je še prvi slovenski tabloid in se vpisala med legende. Nedavno se je iz Ljubljane preselila na Primorsko, kjer še vedno vsak dan prebere goro časopisov, se druži z okoliškimi mački in ostaja pronicljiva in izredno zabavna opazovalka sveta. Pač rojena novinarka.