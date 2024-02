Slovo edinega človeka, ki se ga je bal Vladimir Putin

V nadaljevanju preberite:

Včeraj zgodaj popoldne je v svetovnih medijih odjeknila vest, da je v kazenski koloniji v Sibiriji, 2000 kilometrov od Moskve, umrl ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni. Politik, ki so ga poznavalci opisovali kot edinega človeka, ki se ga boji ruski predsednik, je bil star 47 let. V Sibiriji je prestajal več kazni in bi bil zaprt najmanj do leta 2031, sam pa je poudarjal, da ga na svobodo ne bodo izpustili, dokler bo Putin živ.