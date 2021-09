Skala, na kateri stoji Aleksej Navalni

V nadaljevanju preberite:

»Pošiljam vam uradno zahtevo za dovoljenje za prevoz Alekseja Anatolijeviča Navalnega v Zvezno republiko Nemčijo,« se je glasilo nenavadno pismo, ki ga je ruski avtokrat Vladimir Putin, nevajen, da ga kdorkoli naslavlja v takšnem tonu, dobil 22. avgusta lani. Poslala mu ga je Julija Borisovna Abrosimova, ki je od poroke leta 2000 znana kot Julija Navalna, žena ruskega političnega aktivista Alekseja Navalnega, najbolj znanega in glasnega Putinovega političnega nasprotnika.



V septembrski številki ameriške revije Vanity Fair so Juliji Navalni posvetili deset strani dolg članek. Napisala ga je v Rusiji oziroma takrat še Sovjetski zvezi rojena novinarka Julija Ioffe, ki se je kot otrok s starši preselila v Združene države Amerike. Čeprav sta se z Navalno v zadnjih desetih letih večkrat srečali, za revijo ni hotela dati intervjuja, saj jih daje zelo redko. Se je pa Julija Ioffe poleg na svoje zapiske, posnetke in vtise o tej nenavadni ženski, še posebno za Rusijo, kjer ženske nimajo kaj posebno moči, opirala na številne pogovore z različnimi ljudmi, nekaterimi tudi anonimnimi, ki zakonca dobro poznajo.