Da, Vedrana Rudan je zgradila stil na preprostosti, ki menda moti fina ušesa. Dokler nekdo ne odpelje partnerja v posteljo. Vse oči so uprte vanjo, vse, kar objavi, se hitro razširi po vsej regiji, njene knjige se prodajajo kot halva, a ona se za to ne zmeni. V mesecu dni je izdala dve novi knjigi, Umrijeti bez stresa in novo izdajo romana Muškarac u grlu.