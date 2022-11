Srce in um sta tovarna zdravil

V nadaljevanju preberite:

Triinštiridesetletni avtor številnih knjižnih uspešnic za samopomoč, televizijski voditelj, publicist in predavatelj je sicer diplomirani sociolog, a se lahko pohvali z dolgoletno svetovalno prakso pretežno s področja ljubezni in odnosov. Petnajst let poročeni oče 13-letne edinke je pred kratkim izdal knjigo (P)ostati zdrav, deseto po vrsti in hkrati svojo prvo, ki zadeva le zdravje, preventivo, bolezen in ozdravitev. Dognal je, da težave nastopijo, ko imamo v sebi nakopičenih vrsto let žalosti, jeze ali sramu. Najbolj bolijo vedno nova razočaranja in jalovo vlaganje v odnose, ki pogoltnejo našo energijo, kot da so črna luknja. V intervjuju razloži, zakaj se rešitev skriva pretežno v zdravem duhu.