Tako nekompetentnih ministrov kot zdaj še nismo imeli

Je eden najbolj znanih slovenskih pisateljev. Težko bi našli koga, ki, če ne drugega, ne bi poznal vsaj njegove legendarne komedije Moj ata, socialistični kulak iz leta 1983 ali istoimenskega filma iz leta 1987. Za svoje vsestransko literarno ustvarjanje je Tone Partljič, ki bo avgusta dopolnil 80 let, med drugim dobil Grumovo nagrado za najboljše slovensko dramsko besedilo za Kulaka, leta 2016 Prešernovo nagrado za življenjsko delo in leta 2006 visoko državno priznanje, zlati red za zasluge Republike Slovenije.



Čeprav je Partljič predvsem človek besede, je v življenju opravljal tudi vrsto čisto oprijemljivih del v gledališčih, bil je član osamosvojitvene skupščine in potem 12 let poslanec v državnem zboru. Pravi, da politike ne spremlja intenzivno, a je iz njegovih odgovorov jasno, da dogodki, ne v njegovem Mariboru ne v državi, nikakor ne gredo mimo njega.