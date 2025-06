Na svetu je več kot sedem milijard strokovnjakov za vreme

V članku preberite:

Tehnične zmožnosti napovedovanja vremena se od časov, ko sta se z meteorologijo začela poklicno ukvarjati Tanja Cegnar in Andrej Velkavrh, razlikujejo kot noč in dan, kot deževno in sončno vreme. Kot strela z jasnega je v javnost udarilo, da se z novim letom poslavljata s televizijskih ekranov in odhajata v pokoj. Če bi bila takšna napoved vremenska, bi se nam slabo pisalo, je namreč polovično resnična. Sta poslednja iz garde, ki smo jo vsak večer gledali na nacionalki, a poleg tega imata oba še čuda opravil, da o enajsti šoli pod mostom ne razpravljamo.