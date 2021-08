Tek z dobrodelno noto

V družbi vrhunskih športnikov



Tek za boljšo oskrbo novorojenčkov

Vabimo vas, da sodelujete v nagradni igri, s katero se lahko Triglav teka udeležite brezplačno. Podelili bomo deset nagrad oz. prijavnin, sami pa boste izbrali, katerega teka se boste udeležili: na 10 km, 21 km ali Triglavovega družinskega teka. Akcija traja do 1. septembra 2021, nagrajenci bodo objavljeni v Nedelu, ki izide 4. septembra. Sodelujete lahko tako, da pošljete spodnjo prijavnico ali izpolnite obrazec, objavljen na: promo.delo.si/triglavtek21

Tekaška jesen je pred vrati in za tiste, ki želijo še malce popraviti formo pred bližajočimi se tekmovanji, je zdaj zadnji čas, da zavihajo rokave. Oziroma obujejo tekaške copate. Eden izmed dogodkov, na katere velja biti pozoren, je Triglav tek, ki bo letos potekal že devetič.Triglav tek je dogodek, s katerim Skupina Triglav tradicionalno spodbuja aktiven in zdrav življenjski slog vvseh generacij. Tudi letos bo tekačem ponudil edinstveno priložnost, da se drugo soboto v septembru podajo na tek v neokrnjeno naravo protokolarnega parka Brdo pri Kranju. Udeleženci bodo lahko izbirali med petimi preizkušnjami, in sicer bodo na sporedu polmaraton, tek na deset kilometrov, štafetni tek trojk (3x3,4 km), družinski tek (3,4 km) in otroški tek Kuža pazi (700 m ali 350 m). Prijave na 9. Triglav tek so že odprte. Do 21. avgusta se tekači lahko prijavijo po redni ceni (30 evrov za polmaraton in tek na 10 km, 8 evrov za družinski tek in 60 evrov za štafetni tek trojk). Po tem datumu bodo mogoče še pozne prijave z višjo prijavnino. Prijava na otroški tek Kuža pazi je brezplačna.Da se bodo tekači vseh generacij dobro pripravili na izbrano preizkušnjo, se lahko odločijo za voden tekaški trening, ki jih pod vodstvom izkušenih trenerjev pripravljajo v devetih slovenskih krajih, in sicer v Ajdovščini, Celju, Kop­ru, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Slovenj Gradcu in na Brdu pri Kranju. Udeležba na vadbah je brezplačna, prijavo pa lahko tekači oddajo na spletni strani dogodka. Treningi so primerni tako za izkušene tekače kot posameznike, ki se s tekom šele spo­znavajo. Občasno se jim pridružijo tudi vrhunski slovenski športniki, ki kot ambasadorji Triglav teka spodbujajo širšo javnost k zdravemu življenjskemu slogu. Letos so na organiziranih treningih že sodelovali biatlonca Jakov Fak in Klemen Bauer, smučarski skakalec Cene Prevc in profesionalni rolkar Timotej Lampe Ignjić.Tek pa seveda ni le druženje – številnim bolj ustreza, da se na tekmo pri­pravljajo sami. Zanje so organizatorji na spletni strani pripravili koledar treningov in videonasvete za vadbo.V okviru dogodka Triglav tek, ki je namenjen spodbujanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga, Zavarovalnica Triglav vsako leto preda donacijo zdravstvenim ustanovam. Že vrsto let je ta namenjena najbolj ranljivim članom družbe – novorojenčkom. Čeprav je bil dogodek leta 2020 zaradi epidemioloških razmer odpovedan, je dober namen Triglav teka živel dalje. Vse od prvega tekaškega dogodka v protokolarnem parku Brdu pri Kranju do danes je donacije v skupni vrednosti 133.867 evrov tako prejelo že 17 zdravstvenih ustanov (14 porodnišnic oziroma porodnišničnih oddelkov, Ultrazvočno društvo za projekt Slojenčki, ljubljanska Pediatrična klinika in Univerzitetni klinični center Ljubljana).Triglav tek je dogodek, ki spodbuja aktivno preživljanje prostega časa in predstavnike vseh generacij vabi v neokrnjeno naravo protokolarnega parka Brdo pri Kranju. Organiziran je tako, da nepozabno doživetje omogoči tekačem in njihovim spremljevalcem. Za najmlajše obiskovalce je med tekaškimi preizkušnjami poskrbljeno za varstvo z animacijo. Odrasli se v času tekov in po njih lahko sprostijo ob ritmih priljubljenega glasbenika Samuela Lucasa. Za začudenje nad gibanjem, ki se upira gravitaciji, pa z vragolijami skrbijo člani akrobatske skupine Dunking Devils.