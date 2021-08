Tekaške priprave po košarkarsko

Za varnost bo poskrbljeno



Na tekaški izziv se pripravite s košarkarji

Triglav tek je dogodek, s katerim Skupina Triglav tradicionalno spodbuja aktiven in zdrav življenjski slog vseh generacij. Letos bo potekal na drugo soboto v septembru, ko se bodo udeleženci podali na tek v neokrnjeno naravo protokolarnega parka Brdo pri Kranju. Na sporedu bodo polmaraton, tek na deset kilometrov, štafetni tek trojk (3 x 3,4 km), družinski tek (3,4 km) in otroški tek kuža Pazi (700 ali 350 m).Trasa daljših razdalj na Triglav teku po startu izpred prireditvenega prostora približno 400 metrov poteka po parku Brdo. Nato zavije v zaprti del lovišča, kjer skoraj 8,5 kilometra vodi ob čudovitih jezerih v neokrnjeni naravi, ki je bivališče številne divjadi. Zadnji kilometer je spet speljana po območju parka, ob jezeru do cilja na prireditvenem prostoru. Udeleženci polmaratona pretečejo dva takšna kroga, medtem ko tekači na deset kilometrov po prvem zavijejo v cilj.Družinski in štafetni tek trojk potekata po 3,4-kilometrski progi. Po začetku na prireditvenem prostoru trasa zavije v lovišče, kjer je urejena peščena podlaga v dolžini 2,1 km. Sledi priključek na asfalt, trasa pa se do prihoda na cilj nadaljuje po parku ob jezeru. Za družinsko razvrstitev veljajo najboljši trije časi posameznih družin (ožji člani družine). Za družino štejeta vsaj en starš in en otrok, letnik 2004 ali mlajši.Trasa otroških tekov poteka s startne črte drugih tekov in se nadaljuje okoli prireditvenega prostora ob objektu Nogometne zveze Slovenije. Na otroškem teku lahko nastopijo otroci letnik 2011 in mlajši. Otroci letnik 2015 in mlajši tečejo en krog – 350 m, letniki 2011–2014 pa dva kroga – 700 m.Na 9. Triglav tek se organizatorji sicer pripravljajo z optimizmom, zavzetostjo in veliko željo, da dogodek izpeljejo za vse generacije tekačev. Pri tem pa varnost in zdravje ljubiteljev teka postavljajo na prvo mesto. V skladu z aktualnimi smernicami za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 bo za vstop na prireditveni prostor veljal pogoj PCT (preboleli-cepljeni-testirani). Organizatorji bodo zato vsem tekačem in obiskovalcem dogodka omogočili brezplačno testiranje ob prevzemu startnih številk in/ali vstopu na prireditveni prostor.Ljubitelje rekreacije, ki se na edinstveni tekaški dogodek pripravljajo v devetih slovenskih krajih, k aktivnemu življenjskemu slogu nagovarjajo številni vrhunski športniki. Med njimi štirje člani košarkarskega kluba Cedevita Olimpija iz Ljubljane, ki so tudi reprezentanti:. Ti želijo ljudi vseh starosti k redni rekreaciji spodbuditi tudi z udeležbo na tekaškem treningu, ki bo 26. avgusta na Brdu pri Kranju.Zbirno mesto bo pred prenovljenim hotelom Elegans hotel Brdo. Brezplačni tekaški trening je odprt za javnost. Vsi, ki se ga želijo udeležiti, se morajo nanj prijaviti na spletni strani: https://www.triglavtek.si/sl/vadbe