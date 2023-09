Temačno življenje temačnega poeta

V nadaljevanju preberite:

Je od tam daleč spodaj, dobesedno z drugega konca sveta, a avstralski rocker Nick Cave je zelo priljubljen tudi v Sloveniji. Pri nas je, s svojo osnovno skupino Nick Cave and the Bad Seeds ali v drugačni zasedbi, gostoval večkrat, kot je prstov na eni roki. Obsedajo ga religija, predvsem Stara in Nova zaveza Svetega pisma, ljubezen, nasilje in smrt. Kot so temačne njegove teme, je temačna njegova podoba, izrazit kontrast med črnimi lasmi in bledo poltjo. Njegovo življenje, v preteklosti zaznamovano z mamili, sta v zadnjih letih potemnili tragediji, v katerih je izgubil sinova. Nick Cave bo v petek dopolnil 66 let.