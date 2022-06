Tisoče žrtev najnevarnejših prebivalcev slovenskih gozdov

V nadaljevanju preberite:

Čeprav v slovenskih gozdovih živi veliko, po mnenju marsikoga preveč velikih zveri, volkov in medvedov, za ljudi niso posebno nevarne. Volkovi se tako ali tako držijo bolj zase in ni znano, da bi koga napadli, kaj šele požrli, čeprav so tega v tropu zmožni, napadi medvedov na človeka pa so tako redki, da vsak vzbudi cel halo. Najbolj nevarna žival slovenskih gozdov ni kakšna zverina, ampak majhen členonožec, bolj natančno zajedavska pršica, klop, ki mu ponekod pravijo tudi cek.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pojasnjujejo, da je od bolezni, ki jih povzročajo klopi, pri nas najpogostejša lymska borelioza, sledi ji klopni meningoencefalitis. Redkejša bolezen je erlihioza oziroma humana granulocitna anaplazmoza. O razširjenosti zadnje, ki je dokaj nova bolezen, saj se pri ljudeh pojavlja od 90. let, ni natančnih podatkov.